Política Morre aos 87 anos Brito Miranda, ex-secretário de Estado e pai do ex-governador Marcelo Miranda Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, desde o último dia 19 e não resistiu a uma parada cardíaca

Morreu por volta das 16 horas deste sábado, feriado de Natal, o ex-secretário da Infraestrutura do Tocantins e pai do ex-governador Marcelo Miranda (MDB), José Edmar Brito Miranda, aos 87 anos. Segundo informações da assessoria do ex-governador, Brito Miranda, que já apresentava um quadro de saúde instável no último mês, estava internado em São Paulo (SP), em uma...