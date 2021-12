Atualizadas às 21h57.

Morreu por volta das 16 horas deste sábado, feriado de Natal, o ex-secretário da Infraestrutura do Tocantins e pai do ex-governador Marcelo Miranda (MDB), José Edmar Brito Miranda, aos 87 anos.

Segundo informações da assessoria do ex-governador, Brito Miranda, que já apresentava um quadro de saúde instável no último mês, estava internado em São Paulo (SP), em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Beneficência Portuguesa desde o último dia 19 e, inclusive, estava intubado. Nesta tarde, ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

No dia 2 de dezembro, o ex-secretário chegou a ser internado em Palmas após sofrer um pico de pressão na madrugada do dia anterior. Na época, ainda precisou fazer um cateterismo e desde então passou o mês de dezembro enfrentando, além da pressão, problemas também nos rins e no coração.

O velório está previsto para ocorrer neste domingo, 26, na Igreja São José, em Palmas. Já o sepultado será no cemitério Jardim das Acácias, na manhã de segunda-feira, 27.

Perfil

Natural de Pedro Afonso, Brito Miranda era formado em Direito pela Universidade Federal de Goiás. No estado onde iniciou sua carreira, ocupou diversos cargos públicos em secretarias e órgãos e ainda como deputado estadual em quatro legislaturas.

No Tocantins, atuou no cargo de promotor de Justiça pela comarca de Pedro Afonso e ainda como secretário de Estado entre 1995 e 1998 e secretário da Infraestrutura durante o mandado de governador de seu filho, Marcelo Miranda (MDB).

Notas de Pesar

Neste sábado, feriado de Natal, o governador interino, Wanderlei Barbosa (sem partido) lamentou a morte de Brito Miranda e decretou luto oficial de três dias em razão do falecimento. Demais políticos também divulgaram notas de pesar em solidariedade à família Miranda.

Veja:

“Com muito pesar, recebi a notícia do falecimento de José Edmar Brito Miranda, o conhecido Brito Miranda, ocorrido na tarde deste sábado de Natal, 25 de dezembro. Brito Miranda, como era chamado, é pai do ex-governador do Tocantins Marcelo Miranda. Em sua vida pública, Brito Miranda foi deputado estadual por quatro mandatos pelo estado de Goiás. Já no Tocantins foi promotor de justiça e chegou a ocupar diversos cargos no governo do Estado.

Ante este momento de tristeza e luto, externo meus sentimentos ao ex-governador Marcelo Miranda, aos demais familiares e amigos, rogando para que o nosso amável e bondoso Deus conceda o consolo que somente Ele pode dar nesse momento de perda.”

Wanderlei Barbosa - Governador do Estado do Tocantins

--

“Recebi com muita tristeza neste sábado, (25/12), dia de Natal, a notícia do falecimento do grande homem, José Edmar Brito Miranda, um dos principais líderes políticos da história do Tocantins, Dr. Brito tinha 87 anos. Ele estava internado em Um hospital de São Paulo (SP).

Pai do ex-governador do Tocantins Marcelo Miranda (MDB), ele participou da luta pela criação do Estado como deputado estadual por Goiás, também foi secretário de estado e deixa um legado importante como líder político na história do Tocantins.

Me solidarizo com os familiares, em especial, Dona Marly Miranda, sua esposa, os filhos, netos, genros e noras, a deputada federal minha amiga, Dulce Miranda, além das pessoas que o admiravam e apreciavam sua companhia. Nesse momento de dor e despedida peço a Deus que conforte todos. “

Nilton Franco Deputado Estadual - Vice-presidente do MDB-TO

--

“A família Gomes presta solidariedade aos amigos e familiares do Dr. Brito Miranda por esta irreparável perda e rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na fé.”

André Gomes, vice-prefeito de Palmas, senador Eduardo Gomes e os demais familiares.

--

"Neste sábado, o Tocantins se despede de um dos grandes ícones da política tocantinense e goiana, o baluarte do nosso glorioso MDB, o amigo e companheiro de partido, José Edmar Brito Miranda. Um homem intelectual, dotado de grande capacidade de articulação e negociação política, que teve uma participação significativa ainda quando deputado estadual, pelo então Norte Goiano, na luta pela criação do nosso Estado do Tocantins e pelo seu desenvolvimento.

Uma irreparável perda. Meus sentimentos aos familiares, amigos e em especial, a sua esposa Dona Marly Miranda, e seu filho, o nosso amigo e companheiro de partido, Marcelo Miranda. Que Deus acolha a sua alma e conforte o coração de todos."

Valdemar Júnior - Deputado Estadual

--

“Ex-deputado estadual por Goiás em várias oportunidades e com papel importante na luta pela criação do Tocantins, Brito Miranda é pai do ex-governador do Tocantins Marcelo Miranda (MDB), que comandou o Estado por três mandatos diferentes. Natural de Pedro Afonso, Brito Miranda também foi advogado, promotor de Justiça e secretário de Estado da Infraestrutura. Brito Miranda tinha a política no sangue e desde o bipartidarismo esteve no MDB (PMDB). Além dos seus mandatos, teve papel fundamental em diversas articulações políticas que resultaram em vitórias eleitorais. O seu legado na arte de sempre buscar o entendimento fica para a história do Tocantins. Neste momento de profunda dor de todos os familiares e amigos, deixo meus mais sinceros votos de força a todos. Que todos os corações possam ser confortados!”

Tiago Dimas - Deputado federal