Política Morre a mãe de Bolsonaro, aos 94 anos, no interior de SP O presidente está em viagem oficial ao Suriname e anunciou que retornará ao Brasil

A mãe do presidente Jair Bolsonaro (PL), Olinda Bolsonaro, morreu nesta sexta-feira (21), aos 94 anos, em Registro, no interior de São Paulo, onde estava internada desde segunda-feira (17). A morte foi confirmada por Bolsonaro em uma publicação nas redes sociais. "Que Deus a acolha em sua infinita bondade", ele escreveu. "Nesse momento me preparo para retornar ao Bra...