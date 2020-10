Política Moro diz que foi contra artigo usado para libertar chefe do PCC por temer soltura de criminosos Fux revogou decisão de Marco Aurélio que colocou em liberdade André do Rap; traficante está foragido

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro afirmou neste domingo (11) que foi contra a inclusão no projeto de lei do pacote anticrime do trecho do Código de Processo Penal que permitiu a soltura de André de Oliveira Macedo, 43, conhecido como André do Rap, um dos chefes do PCC (Primeiro Comando da Capital). "O artigo que foi invocado para s...