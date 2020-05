Política Moro diz que faltou empenho de Bolsonaro no combate à corrupção Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, na noite deste domingo, 24, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública também afirmou que o presidente tem feito alianças políticas ‘questionáveis’ e que o contraditório não tem espaço no atual governo

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que faltou apoio do presidente Jair Bolsonaro no combate à corrupção. A declaração foi feita em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, na noite deste domingo, 24. “Me desculpe aqui aos seguidores do presidente se essa é uma verdade inconveniente, mas essa agenda contra a corrupção não teve u...