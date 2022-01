Política Moro cancela entrevista após rádio divulgar foto dele com Ciro A publicação faz parecer que haverá um debate entre ambos; Ciro Gomes tem chamado Moro para debater com ele

A equipe da pré-campanha de Sergio Moro (Podemos) cancelou uma entrevista à Rádio Nazaré, de Salvador, depois de o veículo divulgar uma arte da participação do ex-juiz ao lado de Ciro Gomes (PDT), também pré-candidato à Presidência. No perfil da rádio no Instagram, a imagem compartilhada mostra os 2 políticos como convidados do progra...