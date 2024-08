Política Ministros do STF querem ordem de Moraes sobre X avaliada em plenário para proteger imagem Moraes determinou nesta sexta-feira (30) a derrubada "imediata, completa e integral" do funcionamento da rede

Integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal) defendem que o ministro Alexandre de Moraes submeta a decisão de suspender o X (ex-Twitter) ao julgamento dos demais magistrados no plenário da corte. Ao menos cinco ministros avaliam ser ideal que uma determinação desse porte passe pelo crivo do colegiado. Um dos objetivos é proteger a instituição e o próprio Moraes...