Política Ministros da Defesa de Bolsonaro levaram parentes e Jair Renan em voos da FAB Os registros de passageiros foram fornecidos via Lei de Acesso à Informação pela Defesa e Casa Civil

Ministros da Defesa durante o governo Jair Bolsonaro (PL), os generais da reserva Fernando Azevedo e Silva e Walter Braga Netto levaram de parentes a Jair Renan, o filho 04 do presidente, em voos oficiais com aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). Os registros de passageiros foram fornecidos via Lei de Acesso à Informação pela Defesa e Casa Civil,...