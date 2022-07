Política Ministro rejeita mais uma ação que pedia permanência de interina em cartório de registro civil Decisão de Alexandre de Moraes é sobre ação de Fabrícia Cayres, do cartório de Augustinópolis

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes rejeitou mais uma ação ordinária de uma cartorária substituta que buscava ser mantida como interina no cargo. A ação é de Fabrícia Morgana Cayres Feitosa Vasconcelos interina do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Augustinópolis, desde 2016, quando houve a designação para a serventia pelo j...