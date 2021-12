Política Ministro rejeita ação de responsável por cartório de imóveis de Palmas para ser declarado titular Alexandre de Moraes afirma que pretensão do tabelião Israel Siqueira de Abreu Campos de assumir titularidade “é coisa julgada” e rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal porque não houve concurso

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou de pronto a ação, com pedido liminar, ajuizada pelo tabelião Israel Siqueira de Abreu Campos com a intenção excluir o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas da lista geral de vacâncias publicada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins e, ao final, ser declarado t...