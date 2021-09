Política Ministro pede informação ao Executivo e Legislativo sobre porte de arma para procuradores do Estado Despacho está em Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo procurador-geral da República Augusto Aras que tenta derrubar o porte de arma de defesa previsto para os procuradores do Estado

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso deu o prazo de 30 dias para o governador Mauro Carlesse (PSL), a Assembleia Legislativa e a Procuradoria-Geral do Estado prestarem informações sobre a Lei Complementar nº 20, de 1999, que cria a carreira de procurador do Estado. A lei é alvo de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pe...