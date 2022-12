Política Ministro Gilmar Mendes manda Câmara de Palmas empossar Folha como presidente Decisão liminar é deste sábado concedida em reclamação ajuizada pelo vereador no STF no dia 29

Decisão provisória do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes neste sábado, 31, garante a realização da cerimônia de posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Palmas e permite a posse do vereador José do Lago Folha Filho (PSDB) no cargo de Presidente. A decisão atende ao pedido do vereador Folha em reclamação protocolada no dia 29, após o Trib...