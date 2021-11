Política Ministro do STJ mantém bloqueio nas contas da ex-prefeita de Xambioá Ione Leite Francisco Falcão acatou recurso do Ministério Público Federal em ação pública por desvio de recursos do Proinfância e manteve decisão da justiça federal que bloquea R$ 1,6 milhão das contas da ex-prefeifa e empresas alvos

Cerca de R$ 1,6 milhão dos bens da ex-prefeita de Xambioá Ione Santiago Leite e da empresa Ramos & Ramos devem permanecer bloqueados em sua totalidade. A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão, publicada nesta sexta-feira. Falcão acatou recursos especiais do Ministério Público Federal (MPF) e do Fundo Nacional de...