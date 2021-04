Política Ministro do STF extingue habeas corpus de sociólogo que chamou Bolsonaro de pequi roído Alexandre de Moraes entendeu que após pedido de arquivamento do inquérito feito pelo MPF à Justiça Federal de Brasília não existe mais coerção a Tiago Costa Rodrigues

Após o Ministério Público Federal (MPF) arquiva o inquérito aberto contra o sociólogo Tiago Costa Rodrigues que financiou dois outdoors em Palmas e comparou o presidente Jair Bolsonaro com um pequi roído, no final de março, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o pedido do professor feito à corte para trancar a investigação está “prejudicado”. O Habeas...