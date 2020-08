Política Ministro do STF decide por arquivamento de inquérito contra deputado federal Vicentinho Júnior Luís Roberto Barroso não encontrou elementos suficientes que justifiquem o prosseguimento do caso

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu pelo arquivamento do inquérito solicitado pela Delegacia de Polícia Federal com relação a denúncia contra o deputado federal Vicentinho Júnior (PL-TO). O caso era referente uma carta anônima com supostas irregularidades que teriam sido cometidas pelo parlamentar. Para o ministro, não ex...