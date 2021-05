Política Ministro do STF afasta presidente do Ibama do cargo em investigação de exportação ilegal de madeira A PF investiga a edição de um despacho pelo Ibama, em 2020, que teria permitido a exportação de produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorizações

O presidente do Ibama, Eduardo Bim, é um dos 10 agentes públicos afastados de seus cargos por ordem do Supremo Tribunal Federal na operação Akuanduba. Bim é alvo da apuração que resultou em busca e apreensão em endereço do ministro Ricardo Salles e do ministério do Meio Ambiente. A PF investiga a edição de um despacho pelo Ibama, em 2020, que teria permitido a...