Política Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles tem resultado positivo para Covid-19 15 membros do primeiro escalão, além do presidente e vice, já contraíram o novo coronavírus

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, obteve resultado positivo nesta terça-feira (16) para a Covid-19. De acordo com a assessoria do ministério, Salles apresentou "leve febre, mas passa bem". A pasta informou também que ele manterá isolamento. Salles é o 15º membro do primeiro escalão do governo a se infectar com o coronavírus, doença que também ...