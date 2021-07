Política Ministro do Desenvolvimento Regional é operado na Bahia após mal-estar Rogério Marinho precisou colocar um stent e diz que está bem

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, passou por uma cirurgia e está internado em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Ontem (16), Marinho teve um mal-estar e precisou realizar uma cirurgia para a colocação de um stent, uma espécie de “malha” feita de metal que é usada para restaurar o fluxo sanguíneo na artéria. Marinho postou uma me...