Política Ministro de Bolsonaro disse em reunião que estava em contato com inimigo em comissão do TSE Paulo Sérgio Nogueira criticou tribunal eleitoral e afirmou manter contato com as Forças sobre eleições em encontro alvo de investigação

O ministro da Defesa do governo de Jair Bolsonaro (PL), Paulo Sérgio Nogueira, disse que a comissão de transparência eleitoral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) servia para "inglês ver" e que ele estava em "contato com o inimigo", em referência às reuniões com a corte eleitoral. A declaração foi dada em reunião que integra investigação da Polícia Federal sobre ...