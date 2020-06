Política Ministro da Defesa sobrevoa ato com Bolsonaro em Brasília Apoiadores do presidente exibiam faixas contra o Supremo Tribunal Federal, também alvo de protesto na noite de sexta-feria

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, sobrevoou na manhã de domingo (31) ao lado do presidente Jair Bolsonaro, uma manifestação de apoiadores do chefe do Executivo marcada por faixas contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e a favor de intervenção militar. Procurada, a Defesa não explicou a razão de o ministro ter acompanhado o presidente no sobrevoo nem o uso...