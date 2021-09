Política Ministra do STF nega trancamento de inquérito que apura desvio na construção de prédio do TCE Decisão de Rosa Weber não conheceu pedido de Tomas Perocco Ferreira e Wagner Ferreira para interromper investigação da Polícia Federal e MPF sobre obras do anexo do TCE

A ministra Rosa Weber do STF (Supremo Tribunal Federal ) negou habeas corpus ao empresário sócio da Recep, Tomas Perocco Ferreira e o pai, Wagner Ferreira, em que pediam o trancamento do inquérito que resultou na Operação Esopo 267, da Polícia Federal, que investiga a construção do Edifício Ruy Barbosa, anexo II do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Impetrado contra...