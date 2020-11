Política Ministério Público vai apurar possível irregularidade em live de Bolsonaro para candidatos O órgão aponta que Bolsonaro fez propaganda em favor de vários candidatos no vídeo

O Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro afirmou neste sábado (7) que vai apurar possível conduta eleitoral ilícita do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em live exibida ao vivo na última quinta-feira (5) em suas redes sociais. O órgão aponta que Bolsonaro fez propaganda em favor de vários candidatos no vídeo, inclusive políticos de municípios flumin...