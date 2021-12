Política Ministério Público propõe para pagar em dinheiro e não por folga, hora de plantão ou de substituição Projeto tramita na Assembleia Legislativa e propõe a "licença compensatória" que cria o pagamento por hora acumulada em cargo ou função na administração e plantão ministerial; atualmente, a hora é compensada com folga

Dois anos depois de tentar emplacar a licença prêmio milionária, barrada na Assembleia Legislativa, o Ministério Público do Tocantins propõe uma nova forma de licença remuneratória para os membros, chamada “licença compensatória”. Protocolado pelo Procurador-Geral de Justiça Luciano Cesar Casaroti no final de novembro, o Projeto de Lei Complementar do Minist...