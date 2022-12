Política Ministério Público pede à Assembleia aprovação de lei para pagar bolsas de estudos e pesquisa Projeto de lei cria bolsa de estudo, pesquisa, extensão com valor a definido pelo Procurador-Geral de Justiça e amplia receitas do fundo especial do Ministério Público tramita no Legislativo

Projeto de lei levado pelo Ministério Público do Tocantins para aprovação dos deputados vai dar ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, órgão da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Tocantins, a possibilidade ao Procurador-Geral de Justiça, de conceder bolsa de estudo, de pesquisa e extensão aos integrantes do órgão. O valor da ajuda será “...