Será no dia 30 de outubro, no Plenário dos Órgãos Colegiados, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça em Palmas a sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público que irá eleger os seis candidatos para a disputa pelo cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins.

A eleição estava marcada para o dia 17, mas precisou ser adiada após o falecimento do sogro do corregedor-geral do Ministério Público, Moacir Camargo de Oliveira. Como é membro nato do conselho superior do órgão, o corregedor é um dos eleitores que irão votar para a formação de lista sêxtupla para o preenchimento da vaga herdada com a aposentadoria compulsória pelo Conselho Nacional de Justiça, do desembargador Ronaldo Eurípedes.

A eleição começará partir das 14h. Votam os cinco conselheiros em exercício.

O corregedor Moacir é um dos cinco eleitores do colegiado e será o primeiro a votar, conforme a ordem de votação em cada uma das chamadas (para cada vaga da lista). Em seguida, pela ordem, Jacqueline Borges Silva Tomaz (6ª Procuradoria de Justiça), Marco Antonio Alves Bezerra (11ª Procuradoria de Justiça), Vera Nilva Álvares Rocha Lira (7ª Procuradoria de Justiça). O último a votar é o promotor Abel Andrade, que substitui o procurador-geral, candidato à lista.

O resultado da lista sêxtupla será publicado no Diário Oficial Eletrônico do órgão. Depois a lista segue para o Tribunal de Justiça. Os desembargadores escolherão apenas três nomes que serão enviados para a escolha do governador Wanderlei Barbosa.

A vaga é pelo critério do 5º Constitucional – a cada cinco cadeiras ocupadas pela magistratura, uma é da Ordem dos Advogados ou do Ministério Público - e o tribunal, com 12 cadeiras, decidiu que após a advogada Angela Issa Haonat ter sido indicada na vaga de Amado Cilton Rosa, que era do Ministério Público, e também sofreu aposentadoria compulsória, a nova vaga fica para o órgão ministerial.

Confira os inscritos

1. Ana Paula Reigota Ferreira Catini (procuradora)

2. Breno de Oliveira Simonassi (promotor)

3. João Edson de Souza (promotor)

4. João Rodrigues Filho (procurador)

5. José Demóstenes de Abreu (procurador)

6. Leila da Costa Vilela Magalhães (procuradora)

7. Luciano Cesar Casaroti (promotor)

8. Luiz Francisco de Oliveira (promotor)

9. Maria Cotinha Bezerra Pereira (procuradora)

10. Maria Natal de Carvalho Wanderley (promotora)

11. Ricardo Vicente da Silva (procurador)