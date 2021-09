Política Ministério Público cria órgão especial para apurar má conduta de policiais no Tocantins Grupo especial terá 5 promotores escolhidos pelo Colégio de Procuradores que fiscalização as políticas de segurança pública no Estado

Uma resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Tocantins, publicada nesta segunda-feira, 27, cria um grupo especial para investigar a má conduta de policias no Tocantins, o Gaesp (Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública). O grupo ocupará o espaço de outro órgão similar, existente desde 2011, o Gecep (Grupo Especial de Con...