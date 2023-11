O Ministério Público Estadual (MPE) contratou o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para organizar concurso do quadro geral do órgão. Serão ofertadas 54 vagas e os salários chegam a R$ 10.056,33.

Anunciada em setembro, a seleção terá oportunidades para os cargos de analista ministerial especializado (nível superior) e técnico ministerial e técnico ministerial especializado (nível médio) e para formação de cadastro de reserva.

A maioria das vagas disponíveis será para assistente administrativo e técnicos em informática e contabilidade.

Confira os cargos:

20 vagas para assistente administrativo;

9 para técnico em informática;

4 para técnico em contabilidade;

2 para análise de sistemas;

2 para assistência social;

2 para ciências contábeis;

2 para psicologia;

1 para administração de banco de dados;

1 para administração de infraestrutura de tecnologia da informação;

1 para administração e segurança de redes;

1 para arquitetura e urbanismo;

1 para biblioteconomia;

1 para engenharia civil;

1 para jornalismo;

1 para letras;

1 para odontologia;

1 para pedagogia;

1 para técnico em eletricidade;

1 para fotografia;

1 para técnico em telecomunicações.

Conforme despacho publicado no Diário Oficial do órgão, o valor estimado da contratação da banca é de R$ 1.896.335,18. O prazo para prestação de serviços é de 24 meses. Ainda não foi divulgada data para publicação do edital.

Este é o segundo concurso público anunciado pela instituição em menos de dois anos, sendo o último realizado em 2022, destinado ao preenchimento do cargo de promotor de Justiça.