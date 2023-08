Política Ministério Público acusa vereadora de Gurupi de ter usado estrutura do hospital na campanha de 2020 Promotoria pede condenação de Leda Perini (Patriota) por advocacia administrativa. Ela nega o crime e afirma ter atuado como presidente associação de servidores públicos

O Ministério Público pediu nesta segunda-feira, 21, a condenação por advocacia administrativa da vereadora de Gurupi Leda Perini (Patriota). O crime é previsto no artigo 321 do Código Penal Brasileiro com pena de 1 a 3 meses de detenção para o funcionário público que patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública. De acordo...