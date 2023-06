Política Ministério Público abre inquérito para apurar improbidade administrativa do corregedor do TCE Promotoria se baseia na denúncia da Procuradoria Geral da República contra Severiano José Costandrade de Aguiar por peculato e lavagem de dinheiro em tramitação no STJ.

A 9ª Promotoria de Justiça da capital abriu Inquérito Civil Público para apurar se há improbidade administrativa praticada pelo conselheiro e corregedor do Tribunal de Contas (TCE) Severiano José Costandrade de Aguiar durante a construção do anexo da sede do órgão na capital. A portaria de instalação tem como base as investigações da Polícia Federal sob...