Política “Minha vida é um inferno”, diz Bolsonaro sobre Presidência Presidente falou a apoiadores no Alvorada. Não é a primeira reclamação de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa terça-feira (2), durante conversa com apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada, que sua vida é um “inferno”. A reclamação sobre suas atribuições como presidente da República foi feita após uma mulher pedir para tomar café da manhã com ele. “Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Vou ver minha agenda de amanhã. Eu não se...