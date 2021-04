Política Militares reclamam de fala de Bolsonaro sobre usar Exército contra restrições Ideia é vista como esdrúxula no Supremo; políticos apontam repetição de padrão do presidente

Menos de um mês após a maior crise militar desde 1977 no país, Jair Bolsonaro voltou a incomodar altos oficiais das Forças Armadas com o que consideram uma bravata: o uso do Exército contra medidas de restrição para combater a Covid-19. Durante sua visita a Manaus na sexta (23), o presidente disse à TV A Crítica que "nossas Forças Armadas podem ir para rua um dia...