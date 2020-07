Política Militares não querem ser confundidos com o governo e se incomodam com Pazuello na Saúde O ministro tem sido orientado a ir para reserva caso queira continuar como interino na pasta da Saúde ou deixar o cargo se a opção for permanecer como militar da ativa

O incômodo nas Forças Armadas com críticas do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes sobre a militarização do Ministério da Saúde não significa que os oficiais estejam confortáveis com a presença do general Eduardo Pazuello no comando da pasta. O ministro tem sido orientado a ir p...