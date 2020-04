Política Militares dizem que Bolsonaro virou presidente 'zumbi': 'Tudo tem limite' Tamanho do problema ainda está sendo avaliado, mas todos ressaltam que as consequências são "imprevisíveis"

Oficiais-generais ouvidos pelo Estado avaliaram que o governo de Jair Bolsonaro terá dificuldades de se levantar após a despedida de Sérgio Moro do cargo de ministro da Justiça. Eles se disseram “perplexos” e “chocados” com as declarações do ex-juiz da Lava Jato acusando o presidente de interferência na Polícia Federal e fraude. ...