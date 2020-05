Política Militares dizem que Bolsonaro tentou usar prestígio das Forças Armadas em ato Presidente Jair Bolsonaro declarou neste domingo, 3, que as Forças Armadas estão ao lado do seu governo, partindo para “pressões” e “ameaças dissuasórias” que provocaram incômodo no setor

Oficiais-generais influentes avaliaram que o presidente Jair Bolsonaro tentou, neste domingo, 3, fazer uso político do capital das Forças Armadas. Ao afirmar que a caserna estava com o governo, ele partiu para “pressões” e “ameaças dissuasórias” que provocaram novo incômodo no setor. Em conversas com o Estado, interlocutores do pre...