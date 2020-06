Política Miliciano Adriano Nóbrega integrava 'núcleo' de grupo de Flávio Bolsonaro, diz MP Ministério Público reúne indícios de que ex-PM Adriano Nóbrega, chefe de milícia no Rio, era ‘executivo’ de organização criminosa e participou de plano para esconder família de Queiroz

Pela primeira vez desde o início das investigações sobre o gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, o Ministério Público Estadual encontrou provas de que pessoas ligadas ao senador mantinham contato com o miliciano Adriano Magalhães da Costa Nóbrega, chefe da milícia Escritório do Crime, no período em que este era procurado pela Justiça. O chefe d...