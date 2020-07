Política Michelle Bolsonaro anuncia que seu exame de Covid-19 deu negativo Primeira-dama realizou os testes depois que exames do presidente Jair Bolsonaro indicaram a presença do novo coronavírus, na terça-feira

A primeira-dama Michelle Bolsonaro anunciou nas redes sociais que seu exame para detectar o coronavírus deu resultado negativo, assim como o de suas duas filhas. Michelle realizou os testes depois que exames do presidente Jair Bolsonaro indicaram a presença do novo coronavírus, na terça-feira (7). Também moram no Palácio da Alvorada a caçula do casal, L...