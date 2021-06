Política Meu partido é o SUS, diz servidor do Ministério da Saúde que presta depoimento à CPI da Covid Luis Ricardo Miranda presta depoimento para relatar suspeitas de irregularidades no contrato da pasta com a empresa Precisa para a aquisição de doses da vacina indiana Covaxin

Ao chegar na CPI da Covid, o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda afirmou que não teve indicação política para atuar na pasta e que não tem filiação partidária. "Meu partido é o SUS", disse. Luis Ricardo contou que foi aprovado em concurso público em 2011 e que desde 2018 chefia a área de importação do ministério. Ele presta depoimento ao co...