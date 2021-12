Política Mesmo sem notificação de Carlesse, comissão do impeachment marca reunião para definir calendário Comissão Especial do Impeachment tem reunião marcada para a terça-feira, às 18 h, para tratar do cronograma de trabalhos; rito prevê divulgação do calendário após prazo de resposta dado a Carlesse

A Comissão Especial do Impeachment de Mauro Carlesse (PSL) marcou para a terça-feira, 14, às 18 horas, uma reunião para discutir o calendário de trabalho do grupo, que elegeu na semana passada o deputado Elenil da Penha (MDB) como seu presidente e o deputado Professor Júnior Geo (PROS) como relator. Pelas regras do impeachment da Assembleia Legislativa...