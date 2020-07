Política Mesmo após ação do Facebook, Bolsonaro deve manter assessores do 'gabinete do ódio' Grupo comandado pelo vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, estaria por trás de ataques a adversários nas redes sociais

Mesmo após ofensiva do Facebook e o avanço das investigações do Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito das fake news, o presidente Jair Bolsonaro pretende manter em seus postos os principais integrantes do “gabinete do ódio” – como ficou conhecido o grupo de assessores do Palácio do Planalto, comandado pelo vereador do Rio Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), que e...