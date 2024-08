Política Mesários podem baixar aplicativo para treinamento e instruções do dia das Eleições Aplicativo capacitou quase 1 milhão dos mais de 1,7 milhão de mesários que atuaram nas Eleições de 2022. Versão 2024 está disponível para download no Google Play e na App Store

Quem vai atuar nas Eleições Municipais de 2024, pode baixar o aplicativo Mesário, desenvolvido para treinar e auxiliar as mesárias e os mesários antes e durante as eleições. Neste ano, as eleições estão marcadas para os dias 6 (1º turno) e 27 de outubro (eventual 2º turno). Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), a nova versão do a...