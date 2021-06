Política Mentira orquestrada pelo governo mata, afirma microbiologista Natalia Pasternak à CPI A cientista também explicou o processo de investigação científica da eficácia da hidroxicloroquina, mostrando que ele não produz resultados para tratar a Covid-19 e afirmou que o Brasil está "seis meses atrasado" nessa discussão em relação ao restante do mundo

Em depoimento à CPI da Covid, nesta sexta-feira (11), a microbiologista e pesquisadora da USP Natalia Pasternak criticou duramente a atuação do governo brasileiro no enfrentamento à pandemia, principalmente as apostas em medicamentos sem eficácia, e a lentidão na aquisição das vacinas. Ela afirmou que o "negacionismo da ciência, perpetuado pelo próprio governo, mata"....