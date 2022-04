Política Medida Provisória extingue oito unidades gestoras, incorporadas por órgãos e entidades do município Diário Oficial traz várias mudanças assinadas pela prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB), com a redução da estrutura administrativa de Palmas

O Diário Oficial do Município publicado nesta sexta-feira, traz a Medida Provisória nº 02, que dispõe sobre a organização básica da estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Palmas e é assinada pela prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB). Segundo a gestora, “essa alteração materializa a necessidade de adaptar a estrutura organizacional a uma nova realidade d...