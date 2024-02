Política Medida Provisória cria sistema de avaliação da educação básica tocantinense Objetivo é estabelecer indicadores e diagnósticos que subsidiem a implementação de políticas públicas direcionadas à qualidade educacional

O Governo do Tocantins publicou uma Medida Provisória que dispõe sobre a criação do Sistema de Avaliação da Educação Básica do Estado do Tocantins (Saeto). O documento está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), edição n° 6507, desta quarta-feira, 7. De acordo com a medida, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) será encarregada de coordenar o Saet...