Política MDB, DEM e Solidariedade detêm 30% das candidaturas no Tocantins MDB lidera com 1.095 e DEM lançou 803 enquanto SD 741, conforme site da Justiça Eleitoral; confira o quantitativo por partido

O MDB (Movimento Democrático Brasileiro) é o partido com o maior número de candidatos no Tocantins (1.059) e ao lado do DEM (803) e Solidariedade (741) os três partidos detém 30% das 8.633 candidaturas com pedido de registro no Tocantins. Até o sábado, 17, dos 8.633 candidatos, estavam aptos 61,3% (5.292) e havia 126 inaptos (1,46%) e outros 37,2% (3.215...