Política Mauro Carlesse diz que impeachment é ato “apressado e impensado” Governador reafirma confiança que pedido de reconsideração do seu afastamento será atendido no STJ, pois confia “na Justiça Brasileira e nos justos”

O governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL), afirma considerar a iminente admissão de seu processo de impeachment pela Assembleia Legislativa como um “ato apressado e impensado”. Em nota ao JTo por sua assessoria, o governador lembra que seu pedido de reconsideração da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o afastou do cargo está pendente de del...