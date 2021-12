Política Mauro Carlesse é visto passeando por shopping em Gurupi na véspera de Natal Governador afastado está sendo procurado pela Assembleia Legislativa há 18 dias para ser intimado do impeachment

Sem ter se dado à responsabilidade de comunicar seu paradeiro à Assembleia Legislativa, paranser notificado do processo se impeachment, o governador afastado do Tocantins Mauro Carlesse (PSL) passou um tempo da véspera de Natal no novo shopping center de Gurupi, sua cidade base. Na hora da gravação, Carlesse aparece é uma clínica de procedimentos estéticos. No novo shopping ...