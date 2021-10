Política Marcos Rogério, integrante da CPI da Covid, posta vídeo que satiriza comissão Marcos Rogério (DEM-RO) apagou o vídeo logo depois. “O que importa é prender o Bolsonaro”, diz versão irônica de Omar Aziz

O senador Marcos Rogério (DEM-RO) publicou vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira (20) de uma sátira da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado. No registro animado, o presidente da comissão Omar Aziz (PSD-AM) aparece interrogando um depoente que é interrompido a todo momento com pedidos de respeito: “Quando for se dirigir a mim, é ‘não, senhor; s...