Política Marco Aurélio Mello anuncia aposentadoria do Supremo para 5 de julho Ministro será o segundo do Supremo a se aposentar durante o mandato de Jair Bolsonaro na Presidência da República

O ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), anunciou nesta terça-feira (30) que irá se aposentar no próximo dia 5 de julho. Em nota, o Supremo confirmou a data, dizendo que o decano informou à presidência da corte que se afastará uma semana antes de completar os 75 anos -limite máximo para permanecer como integrante do STF. Marco Aurélio ser...