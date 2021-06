Política Marco Aurélio acusa Fux de 'interceptar' petição de Lula dirigida a seu gabinete Atuação do presidente da Corte tem contrariado ministros, que consideram que ele tenta interferir em processos de outros gabinetes

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello enviou ofício aos colegas denunciando que uma petição de advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dirigida a ele foi "interceptada" antes de chegar a seu gabinete e encaminhada diretamente ao presidente da Corte, Luiz Fux. Segundo Marco Aurélio, um pedido feito pelos defensores do petist...