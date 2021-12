Política Marcas suspeitam que bolsas apreendidas pela PF são falsas e pedem habilitação em processo Louis Vuitton e Chanel pediram ao STJ que elas tenham acesso ao processo contra o governador afastado; somente da Chanel a PF encontrou três bolsas, cada uma no valor de aproximadamente R$ 20 mil, caso sejam exemplares verdadeiros

As grifes famosas Louis Vuitton e Chanel pediram ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que elas sejam habilitadas no processo contra o governador afastado Mauro Carlesse (PSL). O pedido ocorreu após as marcas terem conhecimento de que houve a apreensão de bolsas com suspeita de falsificação, as quais ostentam suas marcas registradas durante as investigações contra Carlesse. A inform...